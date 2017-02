UNOFFICIAL RESULTS: COUNCILLOR CANDIDATE RESULTS FOR 2017 CUSA ELECTION

The unofficial results for the 2017 Carleton University Students’ Association (CUSA) election were presented to The Charlatan by Chief Electoral Officer Frano Cavar.

Faculty of Engineering and Design:

Michael Aide-Akhibi- 433

Brennan Chiu- 419

Logan Gell- 319

Kevin Herger- 369

Mahmoud Sabry- 495

Michael Lanning- 569*

Andre N. Lawrence – 550

Owen MacIntosh- 362

Emma Maddock- 707

Rayhan Memon- 400

Harjit Singh Natt- 322

Johan Prent- 360

Andrew Vincencio – 431

Abstain- 484

* Michael Lanning dropped out of the race on Feb. 1, the first day of voting, according to CUSA elections chief electoral officer Frano Cavar.

Faculty of Science:

Nima Dadar- 494

John Haddad – 446

Malitela Mapari – 417

Yvonne Osagie – 548

Hassan Zafar – 619

Abstain- 530

Sprott

Daniel Giacca – 437

Tom Whyte – 454

Abstain- 229

Faculty of Arts and Social Sciences:

Kennedy Aliu- 748

Lily Akagbosu- 718

Claudia Calagoure-Perna- 716

Julia Van Drie- 733

Abstain – 837

Faculty of Public Affairs:

Leo Bourgeois – 427

Ryan Clancy – 581

Brittanie Jonidi – 617

Jenny Giang – 737

Mitchell Goldie – 501

Mann – 292

Julia Parsons – 898

Tristan Oliff – 417

Mona Shadid – 567

Ana Staffen – 549

Zoyer Tabobondung

Connor Thibodeau – 676

Cameron Wales – 871

Hannah Waye – 705

Abstain – 723

Special Student

Brendan Mcloughlin – 144

Abstain – 70